        Hatay'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan firari B.T. ve S.K., polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:03
        Hatay'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.T. ile yine aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan S.K., yakalandı. FETÖ/PDY hükümlüsü iki firari, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        DHA

        Arnavutköy'de tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre Uğur Özyurt, tartıştığı kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürdü. (DHA)

