Hatay'da KAMBÜS şimdi de HMKÜ'de seferlerine başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen KAMBÜS aracı, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde hizmete başladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, araç, hafta içi her gün 07.30-18.00 saatleri arasında, kampüs ana giriş kapısından hareket ederek 30 dakikalık periyotlarla kampüsün farklı noktalarına kesintisiz hizmet sağlıyor.
KAMBÜS Projesi ile öğrencilerin derslere erişimi kolaylaştırılırken, kampüs içi ulaşımda zaman tasarrufu ve konfor artırılıyor.
KAMBÜS'ü kullanan öğrenciler ise özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı kış aylarında yaşadıkları zorluklardan ve derslere ulaşmada yaşadıkları sıkıntılardan kurtulduklarını belirterek uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdiler.