Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlatıldı
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Toprak kaymasıyla nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.
Heyelanın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kayması ve su altında kalan yollarda temizlik çalışması başlattı.
Fotoğraf: DHA