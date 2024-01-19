Hatay'da tahliye kanalında cansız erkek bedeni bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında cansız erkek bedeni bulundu
İlçeye bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri tahliye kanalında cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhsar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri tahliye kanalına girerek cansız bedeni çıkardı.
ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Bir erkeğe ait olan cansız beden, kimliğinin tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.