Hatay'da TIR, park halindeki 8 araca çarptı
Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, TIR'ın çarptığı araçlarda hasar meydana geldi
Belen-İskenderun karayolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde ilerleyen TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Park halindeki 8 araca çarparak durabilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, kazaya karışan ve hasar alan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.