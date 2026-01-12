Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
Hatay Kırıkhan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Giriş: 12.01.2026 - 03:07 Güncelleme: 12.01.2026 - 03:08
Kırıkhan ilçesinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Menderes Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ