        Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

        Hatay Kırıkhan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 03:07 Güncelleme: 12.01.2026 - 03:08
        Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
        Kırıkhan ilçesinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Menderes Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hatay'da hortum çıktı; denizde dev dalgalar oluştu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

