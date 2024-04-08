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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hatay'da uçuşlar normale döndü - İş-Yaşam Haberleri

        Hatay'da uçuşlar normale döndü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve ardından anında müdahale edilerek tahliye uçuşlarına açılan Hatay Havalimanı'nda 29 Mart itibarı ile seferlerin normale döndürüldüğünü anımsatarak, "Hatay Havalimanımızı zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa ettik. 29 Mart itibariyle Hatay Havalimanı'nda karşılıklı uçuşları başlattık. Sadece 9 günde yapılan 16 uçuşta 2 bin 237'si giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 kişi havalimanımızdan seyahat etti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:36
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        Hatay'da uçuşlar normale döndü
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile tam kapasite olarak hizmet vermeye başlandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, olası bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

        Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi” dedi.

        4 BİN 349 YOLCU KULLANDI

        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, “Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibariyle uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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