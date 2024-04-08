Hatay'da uçuşlar normale döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile tam kapasite olarak hizmet vermeye başlandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, olası bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi” dedi.