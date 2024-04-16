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        Haberler Gündem Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:48
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.S, B.Ç, F.B, A.E, Ö.Y. ile E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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