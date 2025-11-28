Habertürk
        Haberler Gündem Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

        Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

        Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et imha edildi.

        Giriş: 28.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:33
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği yol kontrolünde bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

        Kamyonette, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve menşei belli olmayan 1 ton et ele geçirildi.

        El konulan etler imha edildi.

