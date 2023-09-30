Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti turizme kazandırılacak

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"Bunlar, hedeflediğimiz iki ana proje. Bunun dışında tabii ki bölgenin, kentin tarihine yönelik kazı çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanda Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri ve uluslararası ekiple büyük projeler, çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Hatay'ın depremden sonraki sürecinde, ayakta kalmış bu kentin tanıtılması açısından elimizden geldiğince bilimsel ve bunun yanı sıra halka dokunan projeler yapıyoruz."

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Banu Özdilek, bölgedeki kazıların gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı onaylı kazılara dönüştürüleceğini ve burada, daha uzun soluklu büyük projelerle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.