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Hatay'daki yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi mahkemece tutuklandı

Hatay'daki yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
AA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yakalanan 21 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 16'sı ise serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 adrese operasyon yapılmış 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerdeki aramalarda 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirilmişti.

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