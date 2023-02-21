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Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki peş peşe depremlerin ardından dün akşam Hatay ve çevre illerde hissedilen 6.4 ile 5.8 büyüklüğünde iki deprem kentte korku yarattı. Yaşanan depremlerin ardından ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi

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  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    EBRU GÜNDEŞ

    Rabbim sen oradaki canlarımıza yardım et.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Depremin gerçeği şu; batıda akrabası olanlar, durumu iyi olanlar deprem bölgesinden acılarla birlikte gittiler. Geride yoksul ve evlerini bekleyen insanlar, tedirgin ve korkularıyla baş başa kaldılar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Buradaki insanların size ihtiyaçları var.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    HADİSE

    Allah'ım bu felaket artık bitsin. Çok geçmiş olsun.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    SELEN GÖRGÜZEL

    Hayatımızın geri kalanı ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutluluk bir yer değil bir süreç, hepimizin zamana ihtiyacı var. Acıya adapte olduk. İyileşmek için sarılmaya ve birbirimizi bırakmamaya, hayatına devam etmek zorunda olanları hafife almamaya, yaralarımızı sarmaya çok ihtiyacımız var. Şimdi el ele tutuşup karanlığı geçelim. Yaşadığımız süreç bize yıllardır unuttuğumuz belki de öğrenemediğimizi öğretti. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Her şeyin başı her cümlenin hayattaki her canlının koduna DNA'sına, hücresine hayat veren Allah'ın adıyla 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek hayata başlamak gerek.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    ŞENAY GÜRLER

    Antakya'da oyunum vardı. Çok heyecanlıydım 1 yıl sonra Antakya’ya gideceğim için. Programlar yaptık Meltem Gülenç ile birlikte. 10 ay yaşadık orada. Ben hayatımda bu kadar farklı kültürlerin, insanların, dini inançların iç içe geçtiği başka bir şehirde yaşamadım daha önce. Cami ve kilise neredeyse yan yanaydı. Birbirlerine nasıl saygılı olduklarını gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan. Pırıl pırıl insanlar. Şimdi çoğu yaşamıyor ne yazık ki... Her an sürprizle karşılaşabileceğim hayalimdeki şehirdi Antakya. İstanbul’dan sonra ‘İşte yaşayabileceğim yer’ dediğim yerdi. Şimdi paramparça, acı hem de çok acı yüklü. İçim o kadar çok acıyor ki. Kaybettiğimiz insanlara, o güzelim şehrin geldiği hale...
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    GİZEM KARACA

    Ah Hatay ah... Tekrar geçmiş olsun ne denir ki? Allah sabır versin.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    BURAK ÖZÇİVİT

    Geçmiş olsun Hatay.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    SİMGE SAĞIN

    Geçmiş olsun Hatay.
  • Hatay deprem ile yeniden sarsıldı! Ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları - Deprem haberleri

    EMRAH

    Türkiye'm... Hatay, geçmiş olsun.

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