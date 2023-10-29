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        Hatayspor´dan anlamlı 29 Ekim videosu

        Hatayspor,Cumhuriyet´in 100´üncü yılını, yayınladığı anlamlı video ile kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:25
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        Hatayspor´dan anlamlı 29 Ekim videosu
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        Hatayspor,Cumhuriyet´in 100´üncü yılını, yayınladığı anlamlı video ile kutladı.

        Hatayspor, hasta yatağında dahi Hatay´ı düşünen, Hatay´ı şahsi meselesi olarak gören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk´e bağlılıklarını, yayınladığı 29 Ekim videosu ile gösterdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığı videoda, `Hatay senin, Cumhuriyet bizim şahsi meselemizdir´ vurgusu yapıldı.  

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