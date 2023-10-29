Hatayspor´dan anlamlı 29 Ekim videosu

Hatayspor,Cumhuriyet´in 100´üncü yılını, yayınladığı anlamlı video ile kutladı.

Hatayspor, hasta yatağında dahi Hatay´ı düşünen, Hatay´ı şahsi meselesi olarak gören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk´e bağlılıklarını, yayınladığı 29 Ekim videosu ile gösterdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığı videoda, `Hatay senin, Cumhuriyet bizim şahsi meselemizdir´ vurgusu yapıldı.