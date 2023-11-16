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        Akkök Holding, İskenderun´daki depremzedelere destek merkezi açtı 

          AkkökHolding ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İskenderun´da depremden etkilenenlere yönelik destek merkezi açtı. 15 Kasım´da resmi açılışı gerçekleştirilen merkez ile 6-23 yaş grubundaki çocuk ve gençler başta olmak üzere bölgedeki depremzedeleri özel olarak tasarlanmış atölyelerde bir araya getirmek ve afet sonrası yaşanan travmaları azaltmak hedefleniyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:48
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        Akkök Holding, İskenderun´daki depremzedelere destek merkezi açtı 
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          AkkökHolding ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İskenderun´da depremden etkilenenlere yönelik destek merkezi açtı. 15 Kasım´da resmi açılışı gerçekleştirilen merkez ile 6-23 yaş grubundaki çocuk ve gençler başta olmak üzere bölgedeki depremzedeleri özel olarak tasarlanmış atölyelerde bir araya getirmek ve afet sonrası yaşanan travmaları azaltmak hedefleniyor. 

        Akkök Holding, 6 Şubat´ta yaşanan depremin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile İskenderun´da kurduğu destek merkezi geçtiğimiz eylül ayında kapılarını açtı. En az 2 yıl boyunca çocuk, ergen ve gençlere sosyal ve duygusal destek programlarının olacağı merkezin resmi açılışı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hakan Cezayirlioğlu, Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan ve Ceyhun Denli, İskenderun Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz Balaman, Akkök Holding ve TOG yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. 

        Merkezin açılışında bir konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adnan Özkaya, "Akkök Holding ve TOG iş birliği ile açılışını yaptığımız Destek Merkezi, gerçekleştirilecek projeler ile vatandaşlarımıza fayda sağlayacaktır. Bugün de çocukları ve gençleri kucaklayan bir merkez olduğunu mutlulukla gördüm. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu yerlere çok ihtiyacı var.  Desteklerinden ötürü Akkök Holding ve TOG´a teşekkür ediyoruz. Bu tarz projelerin her biri, toplumsal bağları güçlendirerek birer örnek teşkil ediyor" dedi.  

        İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal ise "Desteklerin artarak devam etmesini çok önemsiyoruz. Yıkım maalesef çok büyük, bu tür destek merkezlerine ihtiyaç duyan çok fazla insanımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.  

        Açılışın ardından yetkililer, çocuklar ve gençler ile atölye çalışmalarına katıldı.  

        HEDEF BİNLERCE ÇOCUK VE YETİŞKİN 

        6-23 yaş grubundaki çocuk, ergen ve gençlerin yaşamla ilişkilerini güçlendirmeleri için çeşitli etkinlik, atölye ve uygulamaların gerçekleşeceği destek merkezi, U şeklinde 360 metrekarelik bir alana kuruldu. Hali hazırda konteyner kentlerde yaşayan çocukların ve gençlerin ders çalışacak bir alanlarının olmamasını da göz önünde bulunduran İskenderun´daki destek merkezinde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin aynı anda kullanabileceği atölye alanları, ders çalışabilecekleri kütüphaneler ve oyun alanları bulunuyor.  

        SOSYAL VE DUYGUSAL DESTEK 

        İskenderun Destek Merkezi, gençler, çocuklar ve yetişkinlere yönelik sosyal ve duygusal destek çalışmaları sunacak. Çocuklar için, merkezde oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları, okul destek programları, sinema günleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Yetişkinlere yönelik olarak ise toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri, sağlık ve öz bakım seminerleri ve sosyal yetkinlikleri artıracak eğitimler sunulacak. 

        ÇALIŞANLAR ÖZENLE SEÇİLDİ 

        Bölgede kullanılan diller özelinde tercüman desteğiyle olası dil bariyerinin de ortadan kaldırıldığı merkezde, proje danışmanları alanında uzman isimler arasından seçildi.  Merkezin bulunduğu konteyner kentte 930, yanındaki konteyner kentte ise yaklaşık 1000 kişi yaşıyor. Tüm konteyner kent sakinlerinin ve bölge halkının kullanımına açık olan merkezin imkanlarından şu anda her ay çocuk, genç ve kadın olmak üzere bin 500 kişi düzenli olarak yararlanıyor. 18 Eylül - 1 Kasım tarihleri arasında Akkök Destek Merkezi´nde 2 bin 777 kişi etkinliklerden faydalandı.  

        DHA-Genel - Türkiye-Hatay / İskenderun - DHA

        2023-11-16 11:44:45

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