Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut için karanfil bıraktı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde büyük yıkıma uğrayan Hatay'a gelen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın enkaz alanına ziyaret etti. Alana karanfil bırakan Demirel, "Yönetim kurulu üyelerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 6 Şubat depreminde Rönesans Rezidans´ta hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut anısına binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Sizleri unutmayacağız" dedi.

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