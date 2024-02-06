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        Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut için karanfil bıraktı

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut´un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans´ın enkaz alanını ziyaret edip, karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:20
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        Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut için karanfil bıraktı
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        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut´un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans´ın enkaz alanını ziyaret edip, karanfil bıraktı.

        6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde büyük yıkıma uğrayan Hatay'a gelen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın enkaz alanına ziyaret etti. Alana karanfil bırakan Demirel, "Yönetim kurulu üyelerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 6 Şubat depreminde Rönesans Rezidans´ta hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut anısına binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Sizleri unutmayacağız" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2024-02-06 21:12:07

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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