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        Hatay'da hak sahipliği itirazları için 15 gün süre verildi

        HATAY Valiliği, deprem felaketinde evleri yıkılan veya hasarlı durumda olan afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 15 gün süre tanındığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:18
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        Hatay'da hak sahipliği itirazları için 15 gün süre verildi
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        HATAY Valiliği, deprem felaketinde evleri yıkılan veya hasarlı durumda olan afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 15 gün süre tanındığını açıkladı.

        Hatay Valiliği, depremzedelerin deprem konutu hak sahipliği itirazına ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mart'ta açılan deprem konutu ek başvuru sonuç itirazlarının e-devlet üzerinden ya da 81 ildeki AFAD il müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, itiraz için 18 başvuru noktasının kurulduğu, 7 Mayıs'ta başlayacak itiraz süresinin, 22 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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