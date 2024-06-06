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        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)

        6TUTUKLAMAHatay'ın Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41) ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşi Meryem Özdemir ile sorgusunda cinayeti işlediği itiraf eden kayınbiraderi Mehmet Genç'in de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:05
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        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)
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        6TUTUKLAMA

        Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41) ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşi Meryem Özdemir ile sorgusunda cinayeti işlediği itiraf eden kayınbiraderi Mehmet Genç'in de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Meryem Özdemir ile cinayeti işlediğini itiraf eden Mehmet Genç ve kardeşi M.G., kuzeni H.G., annesi H.G., babası İ.G. tutuklandığı, amca Y.G. ile kuzeni S.G.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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