Belediye Başkanı Öntürk ve Kulüp Başkanı Tazearslan'dan Hatayspor için güç birliği

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan'ın ortak bildirisiyle takımın başarısı için güç birliği oluşturulduğu açıklandı.

"Hatayspor için el ele" başlığıyla paylaşılan bildiride, sporda birlikteliği sağlamanın gururunu yaşadıkları ifade edildi. Hatayspor'un, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentin yüzünü güldürdüğü belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Hatayspor'umuz için hep birlikte, güçlü bir kadro ile yola çıkıyoruz. Uzun yıllardan bu yana gurur ve sevinç kaynağımız olan Hataysporu’muz için ilimizin önde gelen tüm aktörleri olarak; taşın altına elimizi ve hatta gövdemizi koymak üzere anlaşmış ve kenetlenmiş durumdayız. Öncelikle, Hatayspor’umuzun kuruluşundan bu yana görev almış tüm yönetimlere, emeği geçen teknik kadrolara, futbolcularımıza, desteğini bir an olsun esirgemeyen çok kıymetli taraftarlarımıza ve Hataylı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte, en iyisini hak eden Hatayspor’umuz için canla başla mücadele edeceğiz. Bu çalışmalarımızda geçmişten gelen birikim ve tecrübenin üstüne, gelecekte oluşturacağımız kurumsal yapı, güçlü ve yeni vizyon anlayışımız ile çok daha güçlü bir Hatayspor oluşturma konusunda Hatay’ın tüm renkleri olarak mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Hatay olarak, özellikle 6 Şubat sonrası zor bir süreçten geçerken, Hataylı tüm hemşehrilerimizin bir an olsun acısını dindirmek, onların eski günlere dönmesi konusuna katkı vermek adına başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'ün desteği ile, yine Hatay’a sevdalı tüm dostlarımız ile bir ve beraber olarak yol yürüyeceğiz. Taraftarlarımız ve Hataylı tüm hemşehrilerimizin içi rahat olsun, eski yönetim ve yeni yönetim demeden, HATAY olarak el ele vermiş olup bir çatı altında toplanmış bulunmaktayız. Sporun birleştirici gücüne Hatayspor sevgisi de eklenince bu birliktelik ile güçlü bir Hatayspor oluşturmaktır hedefimiz. Tüm Hataylı sporsever ve hemşehrilerimizin keyifle ve gururla izleyeceği bir Hatayspor oluşturma konusunda destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ederken, bugüne kadar bizden bir an olsun desteğini esirgemeyen taraftarlarımızı bundan sonraki süreçte daha fazla birbirimize ve Hatayspor'umuza sahip çıkmaya davet ediyoruz.”