Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu:

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ülkelerine dönen Suriyelilerin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Saygılı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'da ülkelerine dönmek için sıra bekleyen Suriyelilere kumanya ve hijyen kiti dağıttı, çocuklara da kıyafet ile oyuncak hediye etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saygılı, Türk Kızılayın kadim milletin iyilik hareketi olduğunu ifade etti.

Saygılı, Türk Kızılayın her zaman Suriyelilerin yanında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her yolculuklarında onların yanındaydık. Halep'ten tahliye edilirken de İdlib'den tahliye edilirken de sınır kapılarından içeri girerken de tam 13 yıldır onlarla hep beraber olduk, Türkiye'de de yalnız bırakmadık. Bugün de artık kendi ülkelerinde savaş bittiği ve barış olduğu haberini aldıktan sonra pazartesi itibarıyla hemen üç kapıda da konuşlandık. Yine sıcak çorbalarımızla milletimizin emanetlerini onlara vermeye devam ettik. Anadolu kültüründe yolluk vardır, biz de o yolluklarımızı bugün de dağıttığımız gibi her gün dağıtıyoruz. Bağrımıza bastığımız bu kardeşlerimizin 13 yıllık bütün serüvenlerinde, acılarında, kederlerinde ve sevinçlerinde hep Kızılay yanlarında oldu ve yanlarında olmaya devam edecek."