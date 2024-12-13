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        Beşiktaş, Hatay'da futbol turnuvası düzenleyecek

        ANTAKYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Beşiktaş JK Futbol Okulu arasında, ortaokullar düzeyinde düzenlenecek futbol turnuvası için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:50
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        Beşiktaş, Hatay'da futbol turnuvası düzenleyecek
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        ANTAKYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Beşiktaş JK Futbol Okulu arasında, ortaokullar düzeyinde düzenlenecek futbol turnuvası için protokol imzalandı.

        İmza törenine Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen ve Beşiktaş Hatay Futbol Okulu Başkanı Fatin Ezer katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, imzalanan protokol ile öğrencileri spora teşvik ederek deprem psikolojilerini atmalarını sağlayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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