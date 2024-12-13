Beşiktaş, Hatay'da futbol turnuvası düzenleyecek

İmza törenine Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen ve Beşiktaş Hatay Futbol Okulu Başkanı Fatin Ezer katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, imzalanan protokol ile öğrencileri spora teşvik ederek deprem psikolojilerini atmalarını sağlayacaklarını belirtti.

ANTAKYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Beşiktaş JK Futbol Okulu arasında, ortaokullar düzeyinde düzenlenecek futbol turnuvası için protokol imzalandı.

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