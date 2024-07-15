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        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Bahadır Çalışır'ın (24) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:15
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        Hatay'da denizde kaybolan Bahadır'ın cansız bedeni bulundu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Bahadır Çalışır'ın (24) cansız bedenine ulaşıldı.

        İlçedeki Çevlik Mahallesi sahilinden dün öğle saatlerinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Bahadır Çalışır, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112'ye ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde devam edildi. Su altı ekipleri bugün öğle saatlerinde Çalışır'ın cansız bedenine ulaştı. Tekneyle karaya çıkarılan Çalışır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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