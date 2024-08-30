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        İki eliyle aynı anda iki resim çiziyor

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Resulhan Kozan (23), aynı anda iki elini kullanarak aynı iki resim çiziyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:55
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        İki eliyle aynı anda iki resim çiziyor
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Resulhan Kozan (23), aynı anda iki elini kullanarak aynı iki resim çiziyor.

        Reyhanlı’da liseyi açık öğretimde tamamlayan Resulhan Kozan, önce adalet, ardından da bankacılık bölümünde önlisans eğitimi aldı. 4 senedir, amatör olarak resim sanatıyla ilgilenen Kozan, iki yıl önce de iki eliyle aynı anda iki resim çizebildiğini keşfetti. Aklına, bir anda iki eliyle aynı iki resmi çizmenin geldiğini anlatan Kozan, "Bende gelişen bu fikir üzerine deneme yapmaya başladım. Bir yıl süre ile yılmadan, bıkmadan resim çizmeye başladım. Öğrendim. Amacım resim yapmada bir fark yaratmaktı. Bunu da başardım" dedi.

        'YÜZLERCE RESİM ÇİZDİM'

        İki yıl boyunca deneme yanılma yöntemiyle yüzlerce resim çizdiğini anlatan Kozan, sonunda kavradığını söyledi. İki el ile resim çizmenin bazen saatler sürdüğünü dile getiren Kozan, çok hata da yaptığını ancak buna rağmen kavrayabildiğini kaydetti. Kozan, zaman içerisinde kitap yazamaya başladığını ve iki kitabı olduğunu, üçüncüye hazırladığını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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