İki eliyle aynı anda iki resim çiziyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Resulhan Kozan (23), aynı anda iki elini kullanarak aynı iki resim çiziyor.

Reyhanlı’da liseyi açık öğretimde tamamlayan Resulhan Kozan, önce adalet, ardından da bankacılık bölümünde önlisans eğitimi aldı. 4 senedir, amatör olarak resim sanatıyla ilgilenen Kozan, iki yıl önce de iki eliyle aynı anda iki resim çizebildiğini keşfetti. Aklına, bir anda iki eliyle aynı iki resmi çizmenin geldiğini anlatan Kozan, "Bende gelişen bu fikir üzerine deneme yapmaya başladım. Bir yıl süre ile yılmadan, bıkmadan resim çizmeye başladım. Öğrendim. Amacım resim yapmada bir fark yaratmaktı. Bunu da başardım" dedi.