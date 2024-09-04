Yayladağı'nın ilk nitelikli lisesi törenle açıldı 

HATAY’ın Yayladağı ilçesinin ilk nitelikli lisesi olacak Cem Eren Anadolu Lisesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun katıldığı törenle hizmete girdi.

İlçeye bağlı Çamaltı Mahallesi'nde yapılan bölgenin ilk nitelikli lisesi Cem Eren Anadolu Lisesi'nin açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, okulun yapımında emeği geçen Eren ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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