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        Yayladağı'nın ilk nitelikli lisesi törenle açıldı 

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinin ilk nitelikli lisesi olacak Cem Eren Anadolu Lisesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:15 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:20
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        Yayladağı'nın ilk nitelikli lisesi törenle açıldı 
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        HATAY’ın Yayladağı ilçesinin ilk nitelikli lisesi olacak Cem Eren Anadolu Lisesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun katıldığı törenle hizmete girdi.

        İlçeye bağlı Çamaltı Mahallesi'nde yapılan bölgenin ilk nitelikli lisesi Cem Eren Anadolu Lisesi'nin açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, okulun yapımında emeği geçen Eren ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        KARALOĞLU: HATAY’DA EĞİTİMİ KESİNTİSİZ HALE GETİRDİK

        Lise açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Eğitimi kesintisiz hale getirerek Hatay'ımızda devam ettiriyoruz. Hatay’daki okul ve dersliklerimiz tamamlandığında, Hatay'da 5 Şubat 2023'teki derslik sayımıza 2 bin yeni derslik daha ilave olacak. Ortalama 14 bin 500 sayısında olan derslik sayımızı, ortalama 17 bin derslik sayısına ulaştıracağız" dedi.

        İlçedeki ilk nitelikli lise olma özelliği taşıyan 24 derslikli okul, bu yıl 155 öğrenciyle eğitim- öğretim hayatına başlayacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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