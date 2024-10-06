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        İki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet öldü

        HATAY'ın Hassa ilçesinde kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra karşı yöne geçip başka bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Talha Derviş (17) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:45
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        İki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet öldü
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        HATAY'ın Hassa ilçesinde kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra karşı yöne geçip başka bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Talha Derviş (17) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kırıkhan-Hassa kara yolunda meydana geldi. Muhammet Talha Derviş yönetimindeki 31 ATJ 178 plakalı motosiklet, kavşaktaki Ayşegül Çivisöker'in kullandığı 31 ANG 774 otomobille çarpıştı. Savrulup karşı şeride geçen motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 ABK 600 plakalı başka bir otomobile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Derviş'i ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammet Talha Derviş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Derviş'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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