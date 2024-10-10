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        5 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:40
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        5 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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