5 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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