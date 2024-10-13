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        İnişte çatıya çarpıp düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde iniş yaparken bir evin çatısına çarpıp, 6 metre yükseklikten beton zemine düşen yamaç paraşütçüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:50
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        İnişte çatıya çarpıp düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde iniş yaparken bir evin çatısına çarpıp, 6 metre yükseklikten beton zemine düşen yamaç paraşütçüsü M.B. (34) yaralandı.

        İlçedeki Kapısuyu Dağı eteklerinden sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan M.B., saat 11.00 sıralarında inişe geçti. Dengesini kaybedince sahildeki piste iniş yapamayan M.B. Çevlik Mahallesi'nde bir evin çatısına çarptı. Paraşütün çatıya takılması üzerine M.B., 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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