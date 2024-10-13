İnişte çatıya çarpıp düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

İlçedeki Kapısuyu Dağı eteklerinden sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan M.B., saat 11.00 sıralarında inişe geçti. Dengesini kaybedince sahildeki piste iniş yapamayan M.B. Çevlik Mahallesi'nde bir evin çatısına çarptı. Paraşütün çatıya takılması üzerine M.B., 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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