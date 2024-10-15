Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 3 ay önce evlendiği eşini tüfekle öldürdü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Hasan Kıyılı (69), 3 ay evlendiği Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı (55) av tüfeği ile öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 3 ay önce evlendiği eşini tüfekle öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Hasan Kıyılı (69), 3 ay evlendiği Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı (55) av tüfeği ile öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından yalnız kalmamak için evlendiği Manal Kıyılı arasında iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin kendinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı gözaltına alındı. Manal Kıyılı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı
        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı
        Geç Roma Dönemi'nde Antiocheia Antik Kenti'ne su ileten 12 künk bulundu
        Geç Roma Dönemi'nde Antiocheia Antik Kenti'ne su ileten 12 künk bulundu
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 4 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 4 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçaklık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı