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        Hatay'da freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı

        UfukAKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DH)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:00
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        Hatay'da freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı
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        UfukAKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DH)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, İskenderun’un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesi seyir halindeyken fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca zarar verdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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