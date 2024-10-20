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        Hatay'ın meşhur halhallı zeytininde hasat dönemi

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 45 bin dekarlık alanda 200-250 yıllık ağaçlarda yetiştirilen halhalı zeytinin hasadı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:40
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        Hatay'ın meşhur halhallı zeytininde hasat dönemi
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 45 bin dekarlık alanda 200-250 yıllık ağaçlarda yetiştirilen halhalı zeytinin hasadı başladı. Yurt dışına da ihraç edilen zeytinin kilosu dalından 120 liraya kadar alıcı buluyor.

        İlçede diğer zeytinlerin aksine daha küçük meyveleri olan ve küçük çekirdekli etli bir yapıya sahip halhalı zeytininin hasadı başladı. Yüksek yağ oranı nedeniyle sofralık ve yağlık olarak tercih edilen zeytinlerden 45 bin dekar alanda 20 bin ton rekolte tahmin ediliyor. Sofraların vazgeçilmezi haline gelen, 200-250 yıllık ağaçlarda yetiştirilen halhalı zeytinin hasadının kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor. Yurt dışına da ihraç edilen zeytin kilosu dalından 120 liraya kadar alıcı buluyor.

        'FİYATLARDAN MEMNUNUZ'

        Kahvaltı sofralarının sevilerek tüketilen zeytin çeşitlerinden olan halhalı zeytinin hasadı yapan üreticilerden Mustafa Küçük (35), Yoğunoluk Mahallesi'ndeki bereketli topraklarda sabah erken saatlerde hasada başladıklarını söyledi. Küçük, "Bizim zeytin ağaçlarımız yaklaşık 250 yıllık. Bu seneki hasadımız başladı. Yüksek verim bekliyoruz. Halhallı zeytini hem sofralık hem de yağ için tercih ediliyor. Şu anda kilosu 100 ile 120 lira arasında alıcı buluyor. Zahmetli bir iş olmasına rağmen verimden ve fiyattan memnunuz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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