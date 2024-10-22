Trafikte tartıştığı motosikletli iki kişiyi, aracını üzerlerine sürüp yaraladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, geri manevra yaptığı hafif ticari aracıyla ayaklarından yaraladı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü. Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.