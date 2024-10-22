Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ali Erbaş: Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğiyle ne kadar iftihar etsek azdır

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesi Hatay'da hayırseverlerin de desteğiyle yapımı tamamlanan 40 cami ve 9 Kur'an kursunun açılışını yaptı, Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi'nin temelini attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Erbaş: Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğiyle ne kadar iftihar etsek azdır
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesi Hatay’da hayırseverlerin de desteğiyle yapımı tamamlanan 40 cami ve 9 Kur’an kursunun açılışını yaptı, Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi’nin temelini attı. Erbaş, "Camiler bir taraftan, minareler, binalar bir taraftan yapılıyor, Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret için geldiği kentte ilk olarak Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) çalışmalarını inceleyen Erbaş, ardından Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle tamamlanan 40 caminin açılışında konuşan Erbaş, depremde çok sayıda caminin yıkıldığını ve camilerden ezan sesinin gelmediğini hatırlattı. Erbaş, “Antakya’da vatandaşlarımızdan birisi evinin balkonuna çıktı ve oradan ezan okudu, gözyaşlarıyla seyretmiştik o haberi. Bir şehrin ezana ne kadar ihtiyacı olduğunu, o kardeşimizin balkonuna çıkarak okuduğu ezanla fark etmiştik. İşte bugün emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

        'MİLLETİMİZİN DAYANIŞMASIYLA NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR'

        Ali Erbaş, devletin büyük ve güçlü olduğunu belirterek, "Camiler bir taraftan, minareler, binalar bir taraftan yapılıyor, Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla ne kadar iftihar etsek azdır. İşte bizim milletimize yakışan da budur. Biz ilhamımızı Kur’an’dan, Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinden alırız. Kumbaralarında harçlıklarını toplayan çocuklarımızın medeniyetimizden, büyüklerinden öğrendiği o ruhla, o küçücük harçlıklarını bile deprem bölgelerine gönderdiklerine şahit olduk. Unutulmaz örnekler yaşadık. İlk saatlerden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız dahil devletimizin bütün kurumları buralardaydı. 15 bin hocamız deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında oldular ve onların çocuklarına, gençlerine manevi destek verdiler. Camilerimizin dış kısmı, binalar, duvarları her şeyi yapıldı. Sadece ibadet için kullanmayacağız camilerimizi bir mektep olarak kullanacağız. Camiler medeniyet merkezlerimizdir” diye konuştu.

        Konuşmasının ardından camilerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

        KUR’AN KURSU AÇILIŞI YAPILDI, GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Hacı Naciye Alagöz 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda düzenlenen '9 Kur’an Kursunun Toplu Açılışı ve Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada da konuşan Erbaş, şunları söyledi:

        "4-6 yaş Kur’an kurslarımızda bir yılda 250 bin kadar çocuğumuz değerlerimizi öğreniyor. Hoca hanımlarımız çocuklarımıza anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Çocuk gelişim sertifikasına sahip ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımlar çocuklarımızı, değerlerimize en güzel şekilde uysunlar, onları öğrensinler düşüncesi içerisinde yetiştirmeye gayret ediyorlar. Hafızlık Kur’an kurslarımızda 85 bin kadar gencimiz hafızlık yapıyorlar. Yetişkinlere yönelik ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımıza 500 bin civarında vatandaşımız devam ediyor. O yüzden Kur’an kurslarımızın değeri çok önemli. Yıllık 1 milyon civarında öğrencimiz Kur’an kurslarımızdan istifade ediyor. Hele yaz Kur’an kurslarımızda 3 milyonu aşkın çocuğumuz, gencimiz, vatandaşımız kurslarımızdan istifade ediyor."

        Kur’an kurslarının yapımında ve onarımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle 9 Kur’an kursunun açılış kurdelesini kesti ve Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi’nin butona basarak, temelini attı.

        Ali Erbaş daha sonra açılışı yapılan Hacı Naciye Alagöz 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Hatay'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Hatay'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da toplu açılış ve temel atma törenine k...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da toplu açılış ve temel atma törenine k...
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin açılışı...
        Trafikte tartıştığı motosikletli iki kişiyi, aracını üzerlerine sürüp yaral...
        Trafikte tartıştığı motosikletli iki kişiyi, aracını üzerlerine sürüp yaral...