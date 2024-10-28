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        Hatay'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kanalizasyon borusu döşeme işlemi sırasında toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:50
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        Hatay'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kanalizasyon borusu döşeme işlemi sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yunus Hatay (23), hayatını kaybetti.

        Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) tarafından yapımına başlanan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaymayası meydana geldi. Taşeron olarak çalışan ve boru döşeme sırasında çukura inen Yunus Hatay, toprak yığını altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartılan Hatay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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