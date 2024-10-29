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        Kayıp 13 yaşındaki kız bulundu; 9 suç kaydı bulunan ev sahibi gözaltına alındı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:00
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        Kayıp 13 yaşındaki kız bulundu; 9 suç kaydı bulunan ev sahibi gözaltına alındı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan A.F. (13) adlı kız çocuğu bir evde bulundu. 9 ayrı suç kaydı bulunan ev sahibi S.C.G. (21) gözaltına alındı.

        Hatay'da 23 Ekim'de okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.F.'nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, bir televizyon programına katılarak da yardım istedi. Polis ekipleri, A.F.'nin Numune Mahallesi'ndeki S.C.G.'nin evinde olduğunu tespit etti. Adrese giden ekipler, A.F.'yi alarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti. 'Kasten yaralama', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu S.C.G., gözaltına alındı. Ayrıca S.C.G.'nin evli olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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