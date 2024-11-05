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        Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:15
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        Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü dereden çıkararak, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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