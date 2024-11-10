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        Hatay'da sazlık yangını söndürüldü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:00
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        Hatay'da sazlık yangını söndürüldü
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dönüm sazlık alan zarar gördü.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler, evlere yakın bir noktaya yaklaştı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere gelmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürdüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 15 dönümlük sazlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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