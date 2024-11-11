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        Kamyonun altında kalan yayanın öldüğü kaza kamerada

        HATAY'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:55
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        Kamyonun altında kalan yayanın öldüğü kaza kamerada
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı M.A.V. (67) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 31 ALU 34 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen M.A.V. isimli erkeğe çaptı. Kamyonun altında kalan M.A.V., 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısı üzerine kazayı fark eden şoför, kamyonu durdurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, M.A.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.V.’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü A.V. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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