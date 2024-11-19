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        İskenderun'da 'çimlere basma' sesli uyarı sistemi gençlere eğlence oldu

        HATAY'ın İskenderun Belediyesi, 'Lütfen çimlere basmayınız' yazılı uyarı levhaları dikkate alınmayınca 'Çimlere basma' şeklinde sesli anons sistemini hayata geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:45
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        İskenderun'da 'çimlere basma' sesli uyarı sistemi gençlere eğlence oldu
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        HATAY'ın İskenderun Belediyesi, ‘Lütfen çimlere basmayınız’ yazılı uyarı levhaları dikkate alınmayınca 'Çimlere basma' şeklinde sesli anons sistemini hayata geçirildi. Refüje yaklaşıldığında anons yapılırken, kimleri bu duruma tepki gösterdi, kimileri de çimlere basarak eğlendi.

        İskenderun Belediyesi, Mete Aslanı Bulvarı’ndaki peyzaj çalışmasının ardından ‘Lütfen çimlere basmayınız’ uyarı levhaları koydu. Levhalar dikkate alınmayınca çimlerin üzerinden geçenler ve basanları uyarmak için de anonslu uyarı sistemine geçildi. Yolun kenarından ve refüjden geçildiği sırada 'Çimlere basma lütfen yaya yolunu kullanınız' anonsunu devreye girdi. Anons, yoldan geçenlerin bir kısmına eğlence olurken, bazıları da tepki gösterdi. Gençlerinse anonsu tekrar tekrar dinlemek için çimlere basıp eğlenmesi dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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