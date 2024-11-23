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        Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün yol kavgası kamerada

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsünün sopalı kavgası, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:25
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        Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün yol kavgası kamerada
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsünün sopalı kavgası, kameraya yansıdı.

        Olay, Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü ile bir otomobil sürücüsü, kavşakta yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Otobüsün önünde duran otomobil sürücüsü ile şoför, araçlarından inerek birbirlerine tepki gösterdi. Otobüs şoförü elindeki süpürge sopasıyla sürücüye vurdu; sürücü de sopayı eline geçirip, şoföre vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Sürücüler, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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