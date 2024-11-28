Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tam kadro başladı
HATAYSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş maçının çalışmalarına başladı.
HATAYSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Beşiktaş maçının çalışmalarına başladı.
Macit Özcan Spor Kompleksi’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması yapıldı. Sezon başından bu yana sakat ve cezalılar nedeniyle bir türlü tam kadro antrenman yapamayan Hatayspor, antrenmanını bu sezon ilk defa tam kadro olarak gerçekleştirdi.
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