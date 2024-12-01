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        Kuruyan Milleyha Sulak Alanı, eski günlerine döndü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kuruma noktasına gelen ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski günlerine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:50
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        Kuruyan Milleyha Sulak Alanı, eski günlerine döndü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kuruma noktasına gelen ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski günlerine döndü.

        Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı, kurak geçen yaz aylarında neredeyse kurudu. Türkiye’nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, son günlerdeki yağışlarla birlikte eski günlerine döndü. Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olması nedeniyle Milleyha Kuş Cenneti olarak da nitelendirilen sulak alan dron ile havadan görüntülendi. Kuraklığın ardından alanda kuş yoğunluğu da dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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