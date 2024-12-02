'Türkiye'nin en acı biberi zayıflamaya yardımcı oluyor'

HATAY'da2 bin 347 dekarda üretilen, 50 bin scoville acılık değeri ile 'Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan Samandağ biberinde hasat beklenirken; diyetisyen İzem Zekiye Tum, "Uygun bir miktarda tüketildiği zaman vücuda ciddi faydalar sağlamaktadır. En önemlisi, metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur" dedi.

İlçede 2 bin 347 dekarda üretilen ve örtü altında yetişen Samandağ biberi, olgunlaşmaya başladı. 50 bin scoville acılık değeri ile 'Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan biberlerin üreticileri de gerekli ilaç ve gübrelemeleri yaptı. Üreticiler, hasadın şubat ve mart aylarına yayılacağını belirtti.

'ZAYIFLAMAYA ESKİSİ OLDUĞU İÇİN ÇOK YOĞUN TALEP VAR' Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin incelik gerektirdiğini söyleyerek, "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı iyice dezenfekte ediyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri de damlama suyla veriyoruz. Seranın etrafına ince sineklik örüp, cezbedici tuzaklar asarak zararlı sinek ve böcekleri engelliyoruz. Ürünlerimiz hasada eriştiği zaman kırmızı ve yeşil olanları ayırıp, ambalajladıktan sonra tüccara teslim ediyoruz. Eskiden bu biberleri Güneydoğu illerine gönderiyorduk. Fakat son yıllarda İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden talep arttı. Özellikle zayıflamaya etkisi olduğu için çok yoğun talep var. Acısıyla, aromasıyla çok güzel bir biber. Önümüzdeki aylarda hasat başlayacak ve 2 aya yayılacak" diye konuştu.