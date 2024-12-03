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        Emine Erdoğan, Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptı

        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:45
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        Emine Erdoğan, Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptı
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        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğinde yaptırılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı. Merkezin açılış kurdelesini Erdoğan ile bakanlar birlikte kesti. Ardından Emine Erdoğan ile bakanlar, merkezde incelemelerde bulundu. Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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