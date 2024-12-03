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        Suriyeliler, Halep'e dönüyor

        HATAYve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:10
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        Suriyeliler, Halep'e dönüyor
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        HATAYve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

        Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti. Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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