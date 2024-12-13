Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçmeyi bekliyor (2)

‘İNŞALLAHHEP BİR KALIRIZ’

Suriye’nin İdlib kentinden 7 yıl önce Türkiye’ye gelen Bedriye Bekur (62), Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki evinden ayrılıp, geri dönüş için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu belirten Bekur, “Hamdolsun buradaki insanlar iyiydi. Burada Türk Kızılay Toplum Merkezi’nin açtığı tarım kurslarına katıldım. Çok teşekkür ediyorum. Orada topraklarımız var, çiftçiliğe devam edeceğiz. Çok şükür zalim gitti, sizin de bizim yanımıza ziyarete gelmenizi temenni ederim. Halkınıza da teşekkür ederim, çok iyi güzel insanlardı. İnşallah hep bir kalırız” dedi. Bekur, işlemlerinin ardından daha önce yaşadığı Han Şeyhun’a gitti.