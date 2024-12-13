Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçmeyi bekliyor (2)

        'İNŞALLAHHEP BİR KALIRIZ'Suriye'nin İdlib kentinden 7 yıl önce Türkiye'ye gelen Bedriye Bekur (62), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki evinden ayrılıp, geri dönüş için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçmeyi bekliyor (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘İNŞALLAHHEP BİR KALIRIZ’

        Suriye’nin İdlib kentinden 7 yıl önce Türkiye’ye gelen Bedriye Bekur (62), Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki evinden ayrılıp, geri dönüş için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu belirten Bekur, “Hamdolsun buradaki insanlar iyiydi. Burada Türk Kızılay Toplum Merkezi’nin açtığı tarım kurslarına katıldım. Çok teşekkür ediyorum. Orada topraklarımız var, çiftçiliğe devam edeceğiz. Çok şükür zalim gitti, sizin de bizim yanımıza ziyarete gelmenizi temenni ederim. Halkınıza da teşekkür ederim, çok iyi güzel insanlardı. İnşallah hep bir kalırız” dedi. Bekur, işlemlerinin ardından daha önce yaşadığı Han Şeyhun’a gitti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Hatayspor, hakem hatalarına dikkat çekti
        Hatayspor, hakem hatalarına dikkat çekti
        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geç...
        Yıllardır görmediği babasına kavuşmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geç...
        Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin...
        Hatay'da aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin...
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da sis etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti, bab...
        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti, bab...