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        Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:25
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        Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, Süper Lig’in 16'ncı haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarına devam etti.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın sabah saatlerinde Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Göztepe maçının çalışmalarını tamamladıktan sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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