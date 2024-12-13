Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın sabah saatlerinde Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Göztepe maçının çalışmalarını tamamladıktan sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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