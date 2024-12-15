Market çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı

HATAY'da bir kişi, market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yaptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesine gelen, inşaat işçisi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi, yerler çamur olmasın diye kapının önünde ayakkabılarını çıkardı. Havanın soğuk olmasına rağmen ayaklarında sadece çorapla markete giren bu kişi, alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı, ayakkabılarını tekrar giyip yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.