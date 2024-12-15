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        Market çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı

        HATAY'da bir kişi, market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:30
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        Market çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı
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        HATAY'da bir kişi, market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yaptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesine gelen, inşaat işçisi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi, yerler çamur olmasın diye kapının önünde ayakkabılarını çıkardı. Havanın soğuk olmasına rağmen ayaklarında sadece çorapla markete giren bu kişi, alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı, ayakkabılarını tekrar giyip yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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