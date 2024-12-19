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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da

        AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:40
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da
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        AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu.

        Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindeki heyet, bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay’a geldi. Ossowski ve beraberindekiler, ilk olarak Antakya ilçesinde depremde hasar gören ve restorasyonu devam eden tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra çok sayıda tarihi yapının olduğu Kurtuluş Caddesi'ni inceleyen Ossowski, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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