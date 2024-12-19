AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindeki heyet, bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay’a geldi. Ossowski ve beraberindekiler, ilk olarak Antakya ilçesinde depremde hasar gören ve restorasyonu devam eden tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra çok sayıda tarihi yapının olduğu Kurtuluş Caddesi'ni inceleyen Ossowski, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.