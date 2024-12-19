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        Suriyeli Ferhat'ın 13 yıllık anne özlemi son buluyor

        SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:10
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        Suriyeli Ferhat'ın 13 yıllık anne özlemi son buluyor
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        SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Ferhat Ramazan, "13 yıldır annemi, babaannemi görmedim. Onlara kavuşacağım için mutluyum" dedi.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın ilk ışıklarıyla araçlarla gelen Suriyeliler, burada kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. Yanlarında getirdikleri yaşam malzemeleri ile işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, dönenler Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sıra bekleyen Suriyelilere, başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri de yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer ihtiyaçları için de hizmet veriyor.

        'TÜRKİYE'DEN ALLAH RAZI OLSUN'

        Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Ferhat Ramazan (38), "13 yıldır annemi, babaannemi görmedim. Onlara kavuşacağım için mutluyum. Burada inşaatlarda çalıştım. Orada da aynı işi yapacağım. Türklerden, Türkiye'den Allah razı olsun" dedi. Ailesiyle ülkesine dönen Safa Ebubekir (31) ise 7 yıldır Türk halkının misafirperverliği için teşekkür etti.

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