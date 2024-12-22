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        Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Umeyye Kamil (51), muhaliflerin Şam'da kontrolü ele geçirmesi sonrası ülkesindeki Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi'nde 14 yıldır tutuklu olan oğlu Ali Halit Şaar'ı (35) arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:00
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        Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Umeyye Kamil (51), muhaliflerin Şam'da kontrolü ele geçirmesi sonrası ülkesindeki Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi'nde 14 yıldır tutuklu olan oğlu Ali Halit Şaar'ı (35) arıyor. Muhaliflerin hapishaneyi boşaltılırken çektiği bir videoda oğlunu gördüğünü belirten Umeyye Kamil, Ali Halit’in özgürlük istediği için tutuklandığın, tek isteğinin ona kavuşmak olduğunu söyledi.

        Suriye'de Umeyye Kamil'in oğullarından Ali Halit Şaar, 14 yıl önce barışçıl gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak Sednaya Cezaevi'ne gönderildi. Aradan geçen süreçte iç savaş başlayınca, 5 yıl önce Kamil, diğer oğlu ve kızını yanına alarak Esad rejiminden kaçıp, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin muhalifler tarafından devrildiğini öğrenen Umeyye Kamil, büyük sevinç yaşadı. Umeyye Kamil, muhalifler tarafından boşaltılan Sednaya Cezaevi'nden çıkan tutukluların çekilen görüntülerinde oğlu Ali Halit Şaar'ı gördü. Ancak oğluna ulaşamayan Kamil, yardım istedi.

        'ZİYARETLERDEN SONRA İŞKENCE EDİYORLARMIŞ'

        DHA'ya konuşan Umeyye Kamil, oğlunu en son 2015 yılında ziyaret ettiğini belirterek, "Oğlumu ziyarete gittiğimde bana 'Bir daha gelme' dedi. Çünkü ziyaretten sonra çok acı çektirip, işkence ediyorlarmış. Bir daha da gitmedim. Bir hafta önce oğlumu cezaevinden çıkanlar arasında, bir videoda gördüm. 14 yıl sonra oğlumu sağ gördüm. Çok şükür sevindim, mutlu oldum. Ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Acaba Şam’da mı, bir başka şehirde mi bilmiyorum. Olsun, hapisten çıktığı için çok sevindim. Allah'a şükürler olsun. Muhalifler Suriye’yi kontrol altına aldı. Esad zamanında çok zulüm vardı. Oğlumu gözlerimin önünde alıp hapsettiler. Özgürlük isteyenlerin arasında olmaktan dolayı yakalayıp cezaevine attılar. Çok eziyet, işkence gördü" diye konuştu.

        Kamil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Suriye artık özgür. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadı, kapılarını açtı, hala da sahip çıkıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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