Hatay'da yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeğe kafe çalışanları sahip çıktı

İlçeye bağlı Deniz Mahalle'sinde kahve ürünleri satan bir kafenin çalışanları, akşam saatlerinde iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Kafe çalışanları, bitkin haldeki köpeği içeriye alıp, yiyecek verdi. Köpek, kafenin içinde bulunan koltuk üzerinde yatarak ısındı.

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